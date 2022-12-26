Классика жанра: без чего не обойдется новогодний стол россиян

Через неделю все квартиры страны сольются в едином порыве отваривания овощей для оливье и нарезания хлеба под бутерброды. В преддверии открытия самой массовой кухни «АльфаСтрахование» провела опрос о том, какие блюда обязательно будут на новогоднем столе россиян и сколько денег они на них потратят.

«Королем» стола 68% участников опроса назвали оливье во всех его разновидностях. Следом за ним идет селедка под шубой (21%). Большинство опрошенных по традиции нарежут в оливье «Докторскую» (61%).

Неотъемлемым атрибутом новогоднего стола россияне назвали шампанское (97% назвали его обязательным), колбасные нарезки, сырные тарелки (за их присутствие на столе высказались по 19%), мандарины (15%). Многие участники опроса предположили, что не будут увлекаться колбасными нарезками, остановятся на мясных и сделают их сами — для экономии и меньшего вреда. Так ответили 11% жителей.

Планируют опрошенные готовить жаркое из птицы — курицы, утки и гуся (47%). В качестве гарнира — картофель и свежие овощи.

Из напитков запланированы соки, сладкие газировки и минеральная вода (43%). Из крепкого алкоголя — водка (29%), коньяк (17%), виски (8%) и ром (3%). Не планируют пить алкоголь менее 4% опрошенных. Даже чтобы загадать желание под бой курантов.

Не обойдется и без сладостей — покупные торты и пирожные будут на столе у 32% респондентов. 24% планируют печь самостоятельно.

Сэкономить участники исследования хотели бы на деликатесах. Если разновидности красной рыбы допустили на стол 22% респондентов, то красную икру — 11%. Осетрину и черную икру — всего 2%.

Средний чек на человека в этом году большинство россиян оценили в 2,5–3 тыс. руб. В него входят горячее, салаты, закуски, напитки и десерты. Почти 27% включили в этот чек сорбенты на случай избыточного употребления алкоголя.

По данным опроса, с прошлого года отношение респондентов к формированию меню на новогодний стол изменилось. Оказалось, многие хотят отказаться от салатов с покупным майонезом, сократить жареные продукты и минимизировать сладости. Так ответили 13% опрошенных. 7% участников исследования рассказали, что постятся или сидят на диете, поэтому не будут перегружать праздник едой.

В опросе приняли участие 1274 человека от 25 до 50 лет из 12 российских городов с населением более 1 млн человек. Преимущественно участники исследования — женщины (64,3%).

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