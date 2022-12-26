Два человека погибли в загоревшемся при ДТП автомобиле в Удмуртии

26 декабря около 14:50 на 50 км дороги «Игра — Глазов» в Удмуртии произошла дорожная авария с возгоранием автомобиля. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 21-летний водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda Rapid. После этого автомобиль Lada загорелся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии водитель и неустановленная пассажирка Lada Granta погибли на месте происшествия. 24-летний водитель Skoda и его 19-летняя пассажирка госпитализированы с полученными травмами.