Молодежь «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» подвела итоги работы в 2022 году

На итоговой встрече в 2022 году молодые активисты Пермского НПЗ представили результаты своей общественной и научно-технической деятельности руководству предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Заводской союз молодежи объединяет 700 работников в возрасте до 35 лет. Его цель – максимально быстрая адаптация новичков и реализация профессионального и творческого потенциала молодежи. Реализовать себя молодой специалист может и в спорте, и в изобретательстве, и участвуя в волонтерских акциях и движениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

К слову, уходящий год выдался насыщенным в части последних: заводская молодежь, помимо традиционных тимуровских бригад для помощи ветеранам, этой весной сформировала группу добровольцев для участия в реставрационном движении «Том Сойер Фест», поддержала добровольческие инициативы организаторов городского экофестиваля «Природа города» и провела субботник в Андроновском лесу. Кроме того, команда эковолонтеров пермского завода ЛУКОЙЛа провела свою традиционную акцию «В защиту малых рек». Ребята прибрались на берегах реки Пыж в районе остановки общественного транспорта, где собрали более 80 мешков мусора. В 2022 году в копилке добрых дел заводчан появилось еще одно – они примкнули к экологической акции «Вода России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

У заводской молодежи очень разнообразная и насыщенная жизнь. Ребята активно участвуют и в благотворительных проектах. Например, несколько раз в год организовывают сбор средств и вещей первой необходимости для помощи нуждающимся. Такой «Баррель добра» уже неоднократно отправлялся в онкоцентры, в центры помощи и приюты для животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вовлечены молодые сотрудники и в профориентационные мероприятия: проводят мастер-классы, семинары, квесты в детских садах и школах, организуют профориентационные сессии с учебными заведениями высшего и среднего звена: пермским политехом, Краевым индустриальным техникумом имени В. П. Сухарева и Чайковским индустриальным колледжем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Успехи активистов из числа союза молодежи заметны и на профессиональном поприще: благодаря развитой системе наставничества новички быстро вливаются в коллектив, осваивают тонкости производства, что отражается и на карьерном росте, и в достижении признания на корпоративных и отраслевых конкурсах.

В конце 2022 года молодежный лидер «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Елизавета Ситникова вошла в состав нового общественного органа Индустриального района – Совета молодежи, а значит, лучшие практики и энергия заводчан, направленные на созидание и развитие родного города, получат новый импульс и будут приумножены.