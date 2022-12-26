«Газпром» проектирует несколько судов на СПГ

«Газпром СПГ технологии» работает над проектированием трех судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом сообщил председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.

«Мы в этом плане уже продвинулись. Уже запустили проектирование определенных судов...

Мы должны создать сначала продукт, который потом уже будем тиражировать... Это будет бункеровщик... это будет сухогруз и толкач... Все три судна в работе»,— сказал Алексей Кахидзе ТАСС.

Ранее в апреле господин Кахидзе рассказывал ТАСС, что СПГ-бункеровщики могут построить на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (принадлежит судостроительной корпорации «Ак Барс»).

«Газпром СПГ технологии» — компания специального назначения. Она работает над реализацией проектов «Газпрома» по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ.