Действие парковочных разрешений для жителей центра Петербурга распространили до границ районов

С 1 января 2023 года действие парковочных разрешений, выданных жителям муниципальных округов в Центральном и Адмиралтейском районах, вошедших в зону платной парковки, распространится до границ самих этих районов. Решение об этом Комитет по транспорту Смольного принял «по результатам проведенных встреч» с горожанами, при этом ранее на аналогичную просьбу депутата Бориса Вишневского в ведомстве ответили отказом.

«Установлено, что наибольшее количество поездок в зоне платной парковки связаны с посещением объектов социальной инфраструктуры. Они находятся, как правило, на территории различных муниципальных округов в границах района. (…) Комитет по транспорту продолжит корректировку схем дорожного движения и расположения парковочных мест с учетом предложений жителей»,— говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Напомним, платная парковка в Адмиралтейском районе на 11 тыс. машиномест начала работать с 1 ноября. Многочисленные организационные недочеты, в том числе массовое оставление транспорта в жилых дворах нежелающими оплачивать парковку и необходимость платить за машиноместо у школ и детских садов жителями района вызвали резкую критику. Позже в ЗакСе вынуждены были создать рабочую группу по решению возникших проблем.

На сегодняшний день платная парковка в Петербурге распространена на 364 улицы, в нее входит 27 246 машиномест.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте