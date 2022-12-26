Городские парковки Новороссийска сделают бесплатными в период новогодних праздников

Муниципальные парковки в Новороссийске на период новогодних праздников сделают бесплатными. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Плату за стоянку на городских парковках не будут взимать в период с 1 по 8 января 2023 года.

«Это не повлияет на загруженность улиц, так как в это время на дороги выезжает меньше машин»,— говорится в сообщении.

В список вошли 11 парковок на улицах Леднева, Коммунистической, Советов (в районе домов 19 и 21), Новороссийской Республики (от улицы Мира до Советов), Карла Маркса, Козлова (в районе Центрального рынка), Губернского, Сипягина, Жуковского, Дзержинского и на Анапском шоссе (от улицы Магистральной до Московской).

Анастасия Донскова

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