Соборную мечеть в Казани начнут строить в 2022 году

В этом году в Казани начнется строительство Соборной мечети. Об этом на встрече с журналистами заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Вы уже в курсе, что было более 40 работ на конкурсе, две мы выбрали. Площадка под строительство выбрана, но в ней нужно еще инженерные работы провести, связанные с ливневками», — отметил господин Минниханов.

По его словам, в одном случае речь идет о современном проекте, в другом — о более классическом.

Напомним, строительство мечети планируют вести на берегу Казанки. Для этих целей был снесен парк аттракционов «Кырлай».

"Ъ-Казань"