Фото дня: 26 декабря

Манифестация курдов в Париже, зимний заплыв в Праге и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Скарборо, Великобритания. Традиционный футбольный матч между рыбаками и пожарными в честь Дня подарков Фото: Reuters / Lee Smith Москва. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (слева) и министр спорта Олег Матыцин перед началом брифинга, посвященного итогам 2022 года Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Париж, Франция. Марш курдской общины в память о ее погибших представителях Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Прага, Чехия. Участница ежегодного заплыва любителей спортивного закаливания на реке Влтаве Фото: Reuters / David W Cerny Москва. Дед Мороз с ребенком на новогодней ярмарке в парке Горького. Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Скарборо, Великобритания. Традиционный футбольный матч между рыбаками и пожарными в честь Дня подарков Фото: Reuters / Lee Smith Москва. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (слева) и министр спорта Олег Матыцин перед началом брифинга, посвященного итогам 2022 года Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Париж, Франция. Марш курдской общины в память о ее погибших представителях Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Прага, Чехия. Участница ежегодного заплыва любителей спортивного закаливания на реке Влтаве Фото: Reuters / David W Cerny Москва. Дед Мороз с ребенком на новогодней ярмарке в парке Горького. Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото