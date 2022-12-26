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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 26 декабря

Яркие кадры понедельника

Манифестация курдов в Париже, зимний заплыв в Праге и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Скарборо, Великобритания. Традиционный футбольный матч между рыбаками и пожарными в честь Дня подарков

Скарборо, Великобритания. Традиционный футбольный матч между рыбаками и пожарными в честь Дня подарков

Фото: Reuters / Lee Smith

Москва. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (слева) и министр спорта Олег Матыцин перед началом брифинга, посвященного итогам 2022 года

Москва. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (слева) и министр спорта Олег Матыцин перед началом брифинга, посвященного итогам 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Париж, Франция. Марш курдской общины в память о ее погибших представителях

Париж, Франция. Марш курдской общины в память о ее погибших представителях

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Прага, Чехия. Участница ежегодного заплыва любителей спортивного закаливания на реке Влтаве

Прага, Чехия. Участница ежегодного заплыва любителей спортивного закаливания на реке Влтаве

Фото: Reuters / David W Cerny

Москва. Дед Мороз с ребенком на новогодней ярмарке в парке Горького.

Москва. Дед Мороз с ребенком на новогодней ярмарке в парке Горького.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Скарборо, Великобритания. Традиционный футбольный матч между рыбаками и пожарными в честь Дня подарков

Фото: Reuters / Lee Smith

Москва. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (слева) и министр спорта Олег Матыцин перед началом брифинга, посвященного итогам 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Париж, Франция. Марш курдской общины в память о ее погибших представителях

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Прага, Чехия. Участница ежегодного заплыва любителей спортивного закаливания на реке Влтаве

Фото: Reuters / David W Cerny

Москва. Дед Мороз с ребенком на новогодней ярмарке в парке Горького.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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