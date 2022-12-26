Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по количеству уволившихся сотрудников

Кубань заняла четвертое место среди российских регионов по количеству уволившихся сотрудников. Исследование провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Край также вошел в пятерку ведущих территорий страны по числу нанятых работников.

В третьем квартале 2022 года с крупных и средних предприятий Кубани уволились 121,2 тыс. человек, при этом количество нанятых сотрудников в регионе за этот период составило 111,2 тыс. человек. Лидером по этим показателям стал крупнейший трудовой рынок России — Москва (417 тыс. уволившихся, 400 тыс. нанятых). На втором месте Московская область (195,3 тыс. и 204,1 тыс.), на третьей строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург (151,3 тыс. и 143,5 тыс.).

Всего в июле—сентябре с крупных и средних предприятий уволились 3,24 млн россиян. При этом трудоустроились за тот же период 3,17 млн. Показатели увольнений и трудоустройств в третьем квартале текущего года достигли рекордного значения за последние десять лет.

Дмитрий Нестеренко

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