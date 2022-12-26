Анастасия Арсеньева: «В моей работе нужно иметь не только фантазию, насмотренность, но и разбираться в технологических процессах создания видео и технических параметрах»

Около 10 лет работает в сфере видеопродакшна и ивентов



Как Вы пришли в эту профессию?

Я всегда была больше гуманитарием и любила придумывать истории, хорошо писала сочинения и в выпускных классах, когда нужно было выбирать профессию - решила стать журналистом. Мне хотелось не просто писать тексты, а создавать видео-контент.

И в 2012 я пришла на стажировку на канал НТВ, после неё меня пригласили на работу в проект по созданию документальных фильмов корреспондентом. Для меня, 20-летней, это было «вау» - сразу попасть на популярный федеральный канал с вещанием на 140 миллионов! Ещё и в лучшие его годы, когда там работали известные журналисты.

Я пробовала себя в разных ролях - и интервьюером, и сценаристом, и редактором по вип-гостям, но больше всего мне нравится создавать идеи и реализовывать их как продюсер.

У вас очень уникальный опыт, Вы креативный продюсер и в видео-индустрии и в ивент, как Вы пришли к этому?

Да, это так! Таких специалистов очень мало. Просто стали приходить заказчики, которые хотят сделать не просто ивент, а хотят иметь видео-версию мероприятия или промо-ролик. И им нужно и то, и другое под ключ - и я научилась делать то, что они хотят.

Все мои навыки и опыт мне пригодились, чтобы разрабатывать идеи и стилизацию мероприятий, нужно было понять различия и разобраться в техническом производстве и организационной части ивентов.

Иногда «видео-контент» вшит в само мероприятием. На одном из проектов, например, задача была сделать кино-питчинг для премии «Новые горизонты» по научно-фантастической литературе - чтобы жюри выбрало лучшую книгу для экранизации.

И для этого я совместно с авторами выбирала отрывки для экранизации. Я и режиссёр проводили кастинг актёров, чтобы эти отрывки экранировать!

На самой премии мы показывали отрывки из книг в формате промо и жюри выбирало лучший видеоролик!

Моя задача, как креативного продюсера, была в том, чтобы каждую книгу представить ярко и кинематографично.

На другом проекте - это тоже была премия, для международной организации Союз охраны психического здоровья.

Люди из таких серьёзных сфер, как медицина, в частности, психиатрия - тоже хотят, чтобы значимые мероприятия, как профессиональные награждения проходили на высоком уровне, как в музыкальной индустрии.

Поэтому для премии «Гармония» я и команда снимали профайлы на номинантов - врачей-психиатров и вся концепция была выдержана в духе арт-индустрии, у нас даже выступал главный рэппер страны - Баста. Также была съёмка самой премии для размещения на сайте заказчика.

Что входит в Вашу работу, какие задачи приходится решать ежедневно?

Работа креативщика - это создание идей, концепций для мероприятия, видеоролика или проекта, а также воплощение этих идей в жизнь. Поэтому нужно иметь не только фантазию, насмотренность, но и разбираться в технологических процессах создания видео и технических параметрах, например, площадок для проведения мероприятия - таких, как свет, звук, параметры экрана, вместимость, функциональность.

Также это работа с командой и работа с клиентом. Много-много коммуникации, чтобы выявить потребности клиента и донести всё до команды и творчески воплотить.

Что самое сложное в работе?

Я много работаю с людьми и поэтому самое сложное это человеческий фактор, люди не роботы - устают, болеют, у них может быть сложный характер. Когда ты работаешь с людьми, ты по умолчанию готов к форс-мажорным обстоятельствам.

Что вдохновляет больше всего?

Мне нравится в работе то, что задачи всегда стоят очень разные и концепции того, что нужно придумать тоже разные, так как приходят заказчики из разных сфер. Это может быть социальный проект, развлекательный, деловой или культурный.

И всё это я могу реализовать благодаря своему кругозору, но и развиваю его в процессе, потому что каждый раз в новую задачу я погружаюсь и исследую её детально - чтобы соблюсти не только креативную идею, но и говорить с заказчиком на одном языке.

С кем из известных людей приходилось взаимодействовать?

На съёмках доводилось работать с разными публичными личностями, из тех, кто мне интересен - Рената Литвинова и Владимир Познер.

Также у меня было два проекта, где ведущими были Сергей Шнуров и Дмитрий Нагиев. Работая с обоими - убедилась, что они настоящие профессионалы.

Какой самый сложный кейс приходилось решать в ходе работы?

Кейсы всегда разные и в каждом свои сложности.

Один из интересных кейсов - съёмка социального ролика для международного движения «Абилимпикс».

Это движение для людей с ограниченными возможностями, суть его - развитие профессионализма среди них.

Помимо организации мероприятия, задача стояла создать видео-ролик, который бы продвигал движение в России и продемонстрировал способности и достижения людей с ограниченными возможностями, а также их вклад в разные профессии.

Мне хотелось сделать так, чтобы с самого начала ролика не считывалось, что перед нами люди с ограниченными возможностями, а раскрыть их как профессионалов и только в конце рассказать, кто они.

Я не только придумывала концепцию, но и подбирала из большого количества кандидатов для съемок именно те профессии и те достижения, которые бы максимально отражали, что это движение очень важно и каждый человек имеет безграничные возможности.

В конце промо я добавила паралимпийскую чемпионку, для того чтобы создать больше драматургии, но все остальные ребята были абсолютно обычными людьми.

Этот проект был серьезным и значимым, я задействовала в съемках режиссёра, который снимает кино, при создании ролика мы использовали абсолютно киношный свет и оборудование, при этом ролик получился достаточно лёгким и глубоким.

Чем особенно гордитесь, каким результатом?

Наверное один из самых серьезных проектов - это стенд с контентом для Восточного экономического форума (ВЭФ). И мой первый опыт, когда я была не только креативным продюсером,но и немного менеджером проекта - задача была нестандартная для продюсера, нужно было

сделать стенд, который представлял из себя большую тач-панель, где в формате приложения потенциальные инвесторы из стран Азии могли увидеть всю информацию об инвестиционных проектах в Дальневосточном федеральном округе.

Мне нужно было придумать и нарисовать графику вместе с дизайнером, собрать всю информацию по объектам и совместно с разработчиком всё это собрать в стенд.

Какой проект ты мечтаешь реализовать?

Мероприятие, которое войдёт в историю! Уж если мечтать, то только по-крупному.

Беседовала Анна Егорова