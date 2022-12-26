В Челябинске утвердили проект ветки метротрама от площади Революции до ЮУрГУ

Администрация Челябинска утвердила проект планировки и межевания территории для строительства линии метротрама «Восток-Запад», которая проходит от площади Революции до ЮУрГУ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

В декабре проект возведения ветки метротрама прошел публичные слушания. На линии планируется разместить две станции — начальную и конечную.

Проект четырех линий метротрама в Челябинске предусматривает завершение строительства метро с интеграцией в трамвайную сеть. Планируется завершить две уже существующие в незаконченном виде подземные станции «Комсомольская площадь» и «Торговый центр», проложить еще более 7 км тоннелей и 3,9 км наземных трамвайных путей.