Экс-главу «Метроэлектротранса» приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей

Бывшего руководителя МУП «Метроэлектротранс» в Казани признали виновным в злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Вахитовский районный суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба суда. Гособвинение настаивало на 50 тыс. руб. штрафа.

Напомним, дело против Асфана Галявова возбудили в июне этого года. Изначально его обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). СМИ сообщали, что, по версии следствия, в 2019 году «Метроэлектротрансу» предоставили средства на переподготовку сотрудников предпенсионного возраста в рамках нацпроекта «Демография», но деньги были присвоены. Однако потом следствие установило, что часть этих средств была потрачена на ремонт двух депо, а другая часть — «на приобретение товарно-материальных ценностей для предприятия и выполнение налоговых обязательств». Всего речь шла о неправильном расходовании 19,3 млн руб. полученных субсидий.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"