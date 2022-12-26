«Сбер» назвал глобальный разум одной из главных киберугроз в будущем

«Сбер» подготовил отчет с прогнозом влияния новых технологий на киберугрозы в будущем. По мнению аналитиков, одними из серьезнейших угроз могут стать глобальный разум, квантовые компьютеры, психиатрия искусственного интеллекта (ИИ), сильный ИИ и другие.

По оценке Сбера, эти технологии могут иметь высокий уровень влияния на ландшафт киберугроз на дальнем горизонте (больше десяти лет).

Самыми серьезными киберугрозами назвали:

Сильный ИИ, который в теории может понимать и выполнять любую интеллектуальную задачу. Из-за развития технологии может появиться самообучающееся вредоносное программное обеспечение, которое будет обходить классические методы защиты.

Квантовые компьютеры — из-за них классические методы шифрования могут оказаться под угрозой.

Двунаправленный нейрокомпьютерный интерфейс, который может направлять информацию в обе стороны. Его развитие может привести к возможным атакам на изменения восприятия и удаленный контроль и произвольными и непроизвольными функциями организма.

Глобальный разум — общая сеть, соединяющая компьютеры и людей и содержащая в себе огромный объем информации. Его появление потребует пересмотра большинства принципов и подходов к кибербезопасности.

Психиатрия ИИ — расстройства ИИ, схожие с расстройствами психики людей. Такие нарушения могут принести большой вред работе различных систем, управляемых ИИ.

Аугментация человека — биологические и технологические подходы к расширению возможностей человеческого организма. Это технология может нести угрозы кибербезопасности, так как существующие требования к специалистам в области основаны на ограниченных возможностях тела человека.

Олеся Павленко