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Коммерсантъ FM
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«Сбер» назвал глобальный разум одной из главных киберугроз в будущем

«Сбер» подготовил отчет с прогнозом влияния новых технологий на киберугрозы в будущем. По мнению аналитиков, одними из серьезнейших угроз могут стать глобальный разум, квантовые компьютеры, психиатрия искусственного интеллекта (ИИ), сильный ИИ и другие.

По оценке Сбера, эти технологии могут иметь высокий уровень влияния на ландшафт киберугроз на дальнем горизонте (больше десяти лет).

Самыми серьезными киберугрозами назвали:

  • Сильный ИИ, который в теории может понимать и выполнять любую интеллектуальную задачу. Из-за развития технологии может появиться самообучающееся вредоносное программное обеспечение, которое будет обходить классические методы защиты.
  • Квантовые компьютеры — из-за них классические методы шифрования могут оказаться под угрозой.
  • Двунаправленный нейрокомпьютерный интерфейс, который может направлять информацию в обе стороны. Его развитие может привести к возможным атакам на изменения восприятия и удаленный контроль и произвольными и непроизвольными функциями организма.
  • Глобальный разум — общая сеть, соединяющая компьютеры и людей и содержащая в себе огромный объем информации. Его появление потребует пересмотра большинства принципов и подходов к кибербезопасности.
  • Психиатрия ИИ — расстройства ИИ, схожие с расстройствами психики людей. Такие нарушения могут принести большой вред работе различных систем, управляемых ИИ.
  • Аугментация человека — биологические и технологические подходы к расширению возможностей человеческого организма. Это технология может нести угрозы кибербезопасности, так как существующие требования к специалистам в области основаны на ограниченных возможностях тела человека.

Олеся Павленко

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