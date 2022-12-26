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В Ярославской области зарегистрирован 171 случай заболевания гриппом

За неделю в Ярославском регионе лабораторно подтвержден 171 случай заболевания гриппом, сообщает ярославский Роспотребнадзор. Максимальное увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается среди школьников и населения старше 15 лет. Для предотвращения распространения инфекции в области закрыто 285 классов и полностью две школы, а также 77 групп в детских садах и одно дошкольное учреждение.

«Эпидемический порог по заболеваемости респираторными инфекциями превышен по совокупному населению на 163,7 %»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора об эпидемии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что еженедельно проводится анализ заболеваемости острыми респираторными инфекциями и регистрируется от 8 до 14 тыс. случаев. Из них госпитализируется в среднем 1% от заболевших

Алла Чижова

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