В Ярославской области зарегистрировано 137 случаев заболевания гриппом

В Ярославской области в осенне-зимний период 2022 года было зарегистрировано 137 случаев заболевания гриппом, 70% из которых подтверждены лабораторно. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Уточняется, что среди подтвержденных случаев доминирует «свиной грипп», 92,8% всех случаев.

«Еженедельно проводится анализ заболеваемости острыми респираторными инфекциями (сумма гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции). Регистрируется от 8 до 14 тыс. случаев неделю. Из них госпитализируется в среднем 1% от заболевших»,— рассказали в Роспотребнадзоре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что число вызовов скорой помощи увеличилось с 800 в сутки до 1,6 тыс. в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Алла Чижова