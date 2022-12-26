В Ижевске презентовали электрокар LADA e-Largus

26 декабря в столице Удмуртии на заводе «LADA Ижевск» прошла презентация электрокара LADA e-Largus. Прототип автомобиля представил президент «АВТОВАЗ» Максим Соколов. На мероприятии также присутствовал глава республики Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Колегова Фото: Татьяна Колегова

На первом этапе планируется выпуск пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона. В настоящий момент прототип проходит дорожные и лабораторные испытания. Опытное производство начнется на заводе «LADA Ижевск» в конце 2023 года.

На машины устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Литий-ионные батареи размещены в моторном отсеке и зоне, где ранее располагался бензобак, благодаря чему удалось понизить центр тяжести и сохранить объем салона и багажника.Цифровая комбинация на панели приборов позволяет контролировать все системы электромобиля и уровень заряда. При одном водители и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км. Общая грузоподъемность — 430 кг. Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек.

«LADA e-Largus — это самый локализованный российский электромобиль, в отличие от всех представленных недавно проектов других российских производителей, занимающихся крупноузловой сборкой иностранных моделей. Сам "АВТОВАЗ" и российская компонентная отрасль будут обеспечивать минимум 50% необходимых деталей уже на момент запуска производства этой машины. Новая машина позволит нам достичь сразу нескольких целей. Это и загрузка производственных мощностей автозавода "LADA Ижевск", и развитие российских инженерных компетенций, и выпуск по-настоящему российского электромобиля. Мы планируем выпустить в Ижевске опытно-промышленную партию e-Largus уже в 2023 году»,— прокомментировал Максим Соколов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что работа по сохранению производства проводилась с руководством «АВТОВАЗ» и минпромторгом страны в течение года. Благодаря этому на предприятии сохранились сервисные функции, а также продолжается производство запчастей для LADA Vesta. «Выпуск e-Largus — это еще один толчок для развития производства. У нас большие планы на эту площадку, в частности, на территории предприятия мы планируем создать индустриальный парк. Общая площадь готовых производственных площадей – 300 тыс. кв. м. Дополнительно компании Удмуртии смогут сотрудничать с "АВТОВАЗом" в части поставки запчастей на будущие электромобили. Они уже производят самую разную продукцию — от антенн до магнитол и стеклоподъемников. В перспективе наша цель — делать в будущем промпарке компоненты для всей отрасли электротранспорта»,— добавил господин Бречалов.

На сегодняшний день в Ижевске 13 электрозарядных станций. Однако в планах установить не менее 40, часть из которых будут производить на холдинге «Русклимат» в Сарапуле. Глава региона подчеркнул, что в Удмуртии в ближайшие годы планируют активно развивать зарядную инфраструктуру. Как рассказал председатель совета директоров «Русклимат» Михаил Тимошенко, их компания не первый год сотрудничает с правительством республики. «Недавно мы создали компанию "Национальные зарядные системы" по производству зарядных станций для электромобилей. Запуск в Удмуртии производства таких машин открывает новые широкие возможности для успешного сотрудничества "Русклимат" с правительством Удмуртии и "АВТОВАЗом"»,— рассказал господин Тимошенко.

Напомним, о том, что на площадке автозавода планируется производство электрической версии LADA Largus в августе 2022 года сообщил Максим Соколов во время рабочего визита в Ижевск.