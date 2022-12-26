Жительницу Удмуртии осудили за незаконное получение пособий по безработице на 2 млн рублей

В столице Удмуртии 41-летнюю местную жительницу осудили за мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159. 2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, бюджету России причинен материальный ущерб на сумму более 2 млн руб.

Установлено, что женщина для незаконного получения соцвыплат привлекала безработных граждан к предоставлению в Центр занятости населения ложных сведений. В частности, злоумышленники вносили фиктивные сведения в трудовые книжки, а также изготавливали справки о средней заработной плате, после чего получали пособия по безработице.

Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Наложенный арест на имущество виновной сохранен.