До -19°С и небольшой снег ожидается в Удмуртии на этой неделе

27 и 28 декабря в Удмуртии ожидается погода без существенных осадков, однако температура воздуха продолжит понижаться. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, в ночь на 17 декабря столбик термометра опустится до -10..-15°С, а днем не превысит -7..-12°С. На дорогах сохраняется гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

28 декабря температура воздуха окажется в пределах -14..-19°С, днем — -9..-14°С. 29 декабря в большинстве районов пройдет небольшой снег, а ветер усилится до 6-11 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -11..-16°С, днем — -5..-10°С. 30 декабря температура воздуха ночью окажется в пределах -9..-14°С, днем — -6..-11°С.

По предварительному прогнозу, 31 декабря ожидается потепление, которое продолжится и в начале праздничной недели.