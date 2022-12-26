В Набережных Челнах улицу назовут в честь погибшего мобилизованного врача

Власти Набережных Челнов решили назвать одну из городских улиц в честь погибшего мобилизованного врача Николая Зотова. Об этом на траурной процессии сказал мэр города Наиль Магдеев.

Погибший отправился на спецоперации после частичной мобилизации. 10 декабря он погиб в ходе массовой аварии на трассе М4. Он с другими татарстанцами ехал ехали встречать переданные из Набережных Челнов три машины УАЗ.

Прощание с Николаем Зотовым прошло сегодня, 26 декабря, в Боровецкой церкви. Его похоронили на аллее Славы героев боевых действий на Молодежном кладбище.

"Ъ-Казань"