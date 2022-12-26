Национализированные предприятия в Крыму продадут новым собственникам на конкурсной основе

Национализированные предприятия в Крыму будут приватизированы новыми собственниками на конкурсной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Он подчеркнул, что сейчас проходит процедура национализации, все предприятия продолжают работать. После будет вводиться временная администрация.

«Дальше — процедура приватизации, она тоже обусловлена всеми нормотворческими актами. Будут [желающие] заявляться на процедуры, дальше новый хозяин будет тот, кто выкупит»,— отметил Владимир Константинов.

18 октября депутаты Госсовета Крыма приняли закон о возможности национализации имущества недружественных иностранных государств и их граждан. В собственность республики могут войти земельные участки и объекты, которые на 24 февраля 2022 года принадлежали указанным лицам. Ранее отмечалось, что в Крыму могут «из принципа» национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

Татьяна Ручкина

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