Военнослужащий из Пермского края освобожден из украинского плена

Из украинского плена освобожден военнослужащий из Прикамья Даниил Калугин. Об этом сообщается на странице школы № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина.

Даниил Калугин учился в этой школе с 5 класса. Был командиром взвода, старшиной школы, участником взвода Почётного караула и Знамённой группы, как Лучший курсант подразделения ДПВП награждён Премией им. полковника милиции Я.А.Вагина.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в ноябре при содействии губернатора Дмитрия Махонина из украинского плена были освобождены трое военнослужащих из Прикамья. Позже уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявил о том, что в плену находятся еще двое военнослужащих из Пермского края, семь военных считаются пропавшими без вести.