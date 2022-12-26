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Губернатор Ставрополья рекомендовал чиновникам отмечать Новый год в домашнем кругу

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров напомнил подчиненным о необходимости праздновать Новый год дома, сообщает пресс-служба губернатора.

Как сказал глава региона в ходе последнего в этом году совещания правительства, нынешние новогодние праздники пройдут без корпоративов и фейерверков. Он также отметил, что лучше всего будет провести эти дни в кругу семьи.

«Отпраздновать еще успеем, когда наши бойцы вернутся домой с победой», — сказал Владимир Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что текущий год хоть и был не простым, динамика бюджета нормальная, и все социальные обязательства перед ставропольцами выполнены.

Анастасия Назарова

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