Экс-руководителя НПФ «Стратегия» приговорили к реальному сроку лишения свободы

Экс-руководитель НПФ «Стратегия» Петр Пьянков признан виновным в присвоение и растрате, совершенных с использованием своего служебного положения, и приговорен к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

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Суд счел доказанной версию обвинения о том, что господин Пьянков 26 октября 2016 года перечислил более 1,7 млн руб. в подконтрольное ему ООО «Кадровые услуги» под видом погашения задолженности АО НПФ «Стратегия». После этого деньги были потрачены «на цели, не связанные с деятельностью пенсионного фонда». Своей вины господин Пьянков не признал.

Ранее Петр Пьянков привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и отбыл соответствующее наказание. В марте 2016 года «Стратегия», которая была одним из крупнейших НПФ в регионе, лишилась лицензии. В апреле того же года в отношении господина Пьянкова было возбуждено уголовное дело. Он был признан виновным в хищении средств фонда на 200 млн руб., легализации 150 млн руб. Имущество фонда было выведено путем передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. В 2018-м Петр Пьянков был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 2 млн руб. Назначенный бизнесмену срок истекал 13 октября 2021 года, однако в мае прошлого года суд изменил вид наказания ему с лишения свободы в колонии-поселении на ограничение свободы с отбыванием дома в Перми.