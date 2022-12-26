Липецк потратил на нужды спецоперации более 1 млрд рублей

За время специальной военной операции на Украине бюджет и бизнес Липецка потратили 1,2 млрд руб. на нужды военных, покупку снаряжения для них, выплаты мобилизованным и гуманитарную помощь Донбассу. Об этом сообщила на пресс-конференции мэр Евгения Уваркина. Из города на территорию боевых действий было отправлено свыше 250 т грузов.

Как уточнила глава города, на «доукомплектование» военнослужащих из региона было потрачено 289 млн руб., из них 48 млн руб. — средства бюджета, остальное — «внебюджет». 265 млн руб. было направлено на выплаты мобилизованным. Еще в сумму 600 млн руб. оценивается переданная гуманитарная помощь для регионов Донбасса.

По словам госпожи Уваркиной, организацией поддержки спецоперации в Липецке занимается десять сообществ, в которые входят порядка 30 тыс. человек. Также в ноябре создан координационный совет, куда вошли представители администрации города и общественных движений.

Госпожа Уваркина добавила, что на Новый год все семьи мобилизованных и добровольцев в городе получат подарки, для них будут бесплатными посещение спектаклей, праздничных мероприятий, зоопарка и катка.

Сергей Калашников, Александр Прытков

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