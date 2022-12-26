Мишустин подарил теннисный стол мечтавшему о нем школьнику из Краснодарского края

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил новогоднюю мечту 10-летнего Рамина из Краснодарского края, который ждет в подарок теннисный стол. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Глава кабмина принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

«Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе, о теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем твое желание исполнить»,— сказал господин Мишустин, прочитав открытку.

Акция «Елка желаний» стартовала в России 10 ноября и продлится до 28 февраля.

Альбина Баразгова

Читайте нас в Telegram