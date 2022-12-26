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Убийцу криминального авторитета Алика Рыжего приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд признал виновным 38-летнего Матлаба Султанова в исполнении убийства криминального авторитета Алика Рыжего в фитнес-клубе в Москве в 2021 году. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по совокупности преступлений, сообщила объединенная пресс-служба московских судов.

Матлаб Султанов

Матлаб Султанов

Фото: Следственный комитет РФ

Матлаб Султанов

Фото: Следственный комитет РФ

Султанова признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст.105 (убийство), ч. 2 ст. 222 (незаконное приобретение или хранение оружия) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Криминальный авторитет Алик Рыжий (настоящее имя Али Гейдаров) был убит в апреле 2021 года в фитнес-клубе в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Его застрелили на кардиотренажере.

По версии следствия, его убили из-за «предпринимательской деятельности» и «передела сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области». Уголовное дело возбуждено также против организатора убийства и сообщника. Они находятся в федеральном розыске.

Подробнее об убийстве — в публикации «Ъ» «Алика Рыжего сняли на пробежке».

Олеся Павленко

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