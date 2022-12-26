Угонщики в Петербурге вновь заинтересовались дорогими машинами

В Санкт-Петербурге выросло количество угонов автомобилей высокого ценового сегмента. Лидером по частоте краже стали Hyundai Santa Fe, говорят аналитики «АльфаСтрахование».

Среди популярных моделей также есть Hyundai Palisade (11%), Kia Sorento (11%), Toyota Rav4 (11%), Genesis Gv70 и Gv80 (11%). Между тем, в 2021 году популярны были Mitsubishi Outlander, линейка Hyundai, Kia Rio, Volkswagen Tiguan и Polo, а также Ford Kuga. Однако трендом осени 2022 года неожиданно стал рост популярности у угонщиков премиальной линейки корейских автомобилей Genesis и Palisade. В прошлом году среди клиентов компании обращений о краже машин не было.

Между тем, средняя выплата по случаям угонов в 2022 году выросла в Петербурге почти в два раза и составила 3,3 млн руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте