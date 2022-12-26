В Казани начальника участка осудят за гибель рабочего на стройке

Кировский райсуд Казани в ближайшее время начнет рассмотрение уголовного дела против 42-летнего начальника участка за гибель рабочего на стройке. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

Трагедия произошла в июле этого года на объекте строительства «Жилой комплекс на улице Окольной Кировского района города Казани Республики Татарстан», в ходе перемещения башенным краном бетонная плита сорвалась со строп и насмерть придавила рабочего.

Следствие утверждает, что в ЧП виновен начальник участка, допустивший нарушения правил безопасности на стройке. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Вину мужчина признал. Кроме того, он возместил моральный ущерб.

"Ъ-Казань"