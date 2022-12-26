Жители пригорода Сочи останутся без воды почти на двое суток

Жители нескольких микрорайонов в пригороде Сочи в связи с ремонтно-восстановительными работами останутся без воды с 9 часов 27 декабря и до конца суток 28 декабря. Об этом сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Подача воды будет ограничена в Адлер, Кудепсту, Хосту, Мацесту, Бытху, микрорайон Светлана, а также село Раздольное и ЖК «Министерские озера». В связи с этим жителей просят сделать максимально возможные запасы воды. Также специалисты будут подвозить воду.

Ограничение подачи ресурса связано с необходимостью провести сразу несколько работ. Сейчас специалисты расчищают в Адлере в районе улицы Ленина территорию вокруг водовода диаметром 800 мм, который был разрушен в результате оползня. 26 декабря сеть окончательно освободят из-под сошедшего грунта и укрепят склоны. Позже ее вынесут за пределы оползневого участка.

Кроме того, сотрудники водоканала завершают подготовительные работы для создания аварийно-резервной системы водоводов в микрорайоне Министерские озера. Там монтируют режимную 50-метровую перемычку и меняют шесть затворов, позволяющих в случае крупных нештатных ситуаций переводить население на резервное водоснабжение.

13 декабря в микрорайоне Министерские озера произошла крупная авария на водопроводе из-за нарушений со стороны строителей при возведении коммуникаций. После этого там начали строить резервную систему водоводов для повышения надежности водоснабжения района.

Татьяна Ручкина

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