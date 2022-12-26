Волгоградский застройщик получил семь лет колонии за налоговые и должностные преступления

В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Бывший генеральный директор строительной организации ЗАО «Волго-Строй-Инвест» Игорь Монин признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев) и двух эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что с 2013 по 2016 год при строительстве многоквартирных домов №1 и №2 на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе фигурант уголовного дела через подконтрольные фирмы обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 138 человек, ущерб превысил 290 млн руб.

В 2013 году, понимая, что строительная организация перестала соответствовать требованиям упрощенной системы налогообложения, поскольку численность работников превысила 100 человек, подсудимый умышленно разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой. В последующем генеральный директор предоставил в налоговую декларации с заведомо ложными сведениями относительного условий налогообложения, что позволило ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость свыше 45 млн руб., указано в материалах дела.

Установлено, что Игорь Монин с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивал зарплату электромонтеру, и перед ним образовалась задолженность свыше 170 тыс. руб. Сейчас долг полностью погашен.

Еще одним эпизодом преступной деятельности явилось мошенничество при продаже квартиры, находившейся в залоге у банка. Покупатель не смог оформить право собственности на жилье, и ему был причинен ущерб более 3,6 млн руб.

Вину в инкриминируемых деяниях подсудимый не признал.

Его приговорили к наказанию в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 150 тыс. руб.

Застройщик взят под стражу в зале суда.

Марина Ковалева