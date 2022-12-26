Агрохолдинг «СТЕПЬ» принял участие  в международной выставке «Oman AgroFood»

Делегация Агрохолдинга «СТЕПЬ» приняла участие в 4й международной агропродовольственной выставке «Oman AgroFood-2022». Мероприятие проводится в столице Омана городе Маскате при содействии Министерства сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Султаната Оман и является одним из крупнейших международных событий. Ежегодно выставка объединяет производителей и переработчиков продукции АПК, экспортеров и импортеров, дистрибьюторов, представителей государственных структур и профессионалов отрасли.



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Российский агросектор представляли более 20 компаний – лидеров отрасли и отраслевых объединений. В состав отечественной делегации вошло также руководство Минсельхоза России, Федерального центра «Агроэкспорт», АНО «Российская система качества». Ведомства оказывали всестороннюю поддержку российским производителям при продвижении продукции.

По итогам рабочего визита в Оман министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил, что сельхозпродукция занимает значимое место в торгово-экономических отношениях наших стран, а объем взаимной торговли продукцией АПК демонстрирует положительную динамику. За 11 месяцев текущего года объем российского экспорта с/х продукции в Султанат Оман вырос в 3 раза. Это произошло в том числе за счет активной работы Агрохолдинга «СТЕПЬ» - экспорт продукции «СТЕПИ» в Оман с сентября этого года достиг 2,7 млрд рублей.

Визит делегации Агрохолдинга прошел плодотворно. На стенде Агрохолдинга «СТЕПЬ» представители компании обсудили расширение сотрудничества с действующими партнерами – одними из крупнейших мукомолов Омана - Oman Flour Mills, Salalah Flour Mills. Кроме того, прошли многочисленные встречи с новыми потенциальными партнерами, которые заинтересовались сельскохозяйственной продукцией «СТЕПИ».

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Ближний Восток всегда был одним из ключевых рынков для Агрохолдинга «СТЕПЬ». Здесь ценят высокое качество нашей продукции, а также возможности по обеспечению стабильных поставок. Это рынок с высоким потенциалом роста и Агрохолдинг намерен укреплять здесь свои позиции. На данный момент идут переговоры с нашими партнерами в Омане о расширении перечня экспортируемой продукции».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"