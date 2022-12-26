Перевозки грузов поездами, следующими по согласованному с клиентами графику, выросли на СКЖД вдвое в январе-ноябре

Более 500 поездов отправлено со станций СКЖД в январе-ноябре 2022 года в рамках предоставления услуги перевозки грузов по согласованному с клиентами графику. Они проследовали более, чем в 30 направлениях.



В рамках данного сервиса доставлено 215 тыс. тонн грузов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего такими поездами перевозились промтовары, продовольствие, зерно, строительные материалы, лесные грузы, цемент, металлоконструкции, нефтепродукты, автомобили, метизы, черные металлы, химикаты, комбикорма.

Напомним, что услуга перевозки грузов по согласованному с клиентами графику предполагает гарантированное время отправления и прибытия поезда. Среди основных преимуществ данного сервиса – сокращение времени в пути, а также возможность оптимизации использования складских мощностей и подвижного состава, что позволяет грузоотправителям снизить затраты на организацию перевозок.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"