Гособвинение запросило для Асфана Галявова штраф в 50 тысяч рублей

Гособвинение в ходе прений запросило для экс-главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова штраф в 50 тыс. руб. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Дело господина Галявова суд рассматривает в особом порядке по его просьбе. Сам подсудимый отказался выступать по существу.

Уголовное дело против экс-главы «Метроэлектротранса» возбудили еще в июне 2022 года. Тогда его заподозрили в мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление полномочиями. Следствие считает, что еще в 2019 году, обвиняемый на посту главы компании неблагонадежным образом распорядился 19,3 млн рублей из федерального бюджета, выделенными по нацпроекту «Демография» на переобучение сотрудников предприятия, при этом в действительности работников не обучали. Однако в конечном счете следователи пришли к выводу, что средства не похищались, а тратились на ремонт дорог в двух депо организации.

"Ъ-Казань"