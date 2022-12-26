9 улиц Ижевска расчистят от снега в ночь на 27 декабря

В столице Удмуртии в ночь на 27 декабря снег вывезут с девяти улиц города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, работы пройдут на улицах Телегина, Клубная и Гагарина, а также на К. Маркса (от К. Либкнехта до Ленина), Красногеройской (от Ломоносова до Пушкинской и от Свободы до Пушкинской), на М. Горького (от Ленина до К. Либкнехта), Советской (от Орджоникидзе до Пушкинской и от Пушкинской до М. Горького). Кроме того, снег вывезут с ул. Майская (от Удмуртской до Пушкинской) и на Славянском шоссе (от Воткинского шоссе до з-да «Альтаир»).

В ночь с 27 на 28 декабря работы пройдут на ул. Красногеройская (от Удмуртской до Пушкинской).