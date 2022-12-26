В 2022 году на Кубани из реестра проблемных объектов исключили 113 долгостроев

По итогам 2022 года в Краснодарском крае из единого реестра проблемных объектов исключили 113 долгостроев и восстановили права почти 9 тыс. дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«В планах — в самое ближайшее время завершить восстановление прав еще тысячи дольщиков по 16 домам. Для этого у нас есть четкий алгоритм работы, слаженное взаимодействие с федеральными коллегами из Фонда развития территорий, органами прокуратуры и инвесторами»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Только за последнюю неделю в регионе ввели в эксплуатацию два дома застройщика «Вита-строй» в Новороссийске, еще по шести домам перезаключили договоры с дольщиками. Кроме того, в этом году участникам долевого строительства 34 долгостроев, завершать которые нет целесообразности, выплатили компенсации из Фонда развития территорий. Всего с 2019 года такие выплаты на сумму 10,7 млрд руб. получили 2,9 тыс. человек.

Как ранее сообщил Вениамин Кондратьев, для привлечения федерального финансирования регион выделяет средства в качестве взносов в Фонд. В этом году с помощью его механизмов предусмотрели 2,5 млрд руб. на восстановление прав дольщиков. В итоге были достроены пять крупных долгостроев в Краснодаре — ЖК «Иван да Марья» и «Парусная регата».

В 2023 году в регионе планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков. Сейчас на Кубани 8,5 тыс. участников долевого строительства ожидают квартиры в 70 проблемных домах. Некоторые из этих домов достроят инвесторы, застройщики или специально созданная для этих целей региональная строительная компания. По оставшимся домам дольщики получат выплаты.

Татьяна Ручкина

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