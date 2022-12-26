Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Личный счет»

Дарья Надина — о способах защиты капитала

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, какие условия по вкладам предлагают российские банки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В середине декабря Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом ожидаемая годовая инфляция, по расчетам профильных ведомств, превышает 12%. Еще пару лет назад такой разницы между двумя этими величинами быть не могло, но особые обстоятельства диктуют новые правила. Банкам важно привлечь деньги населения. Ведь в условиях закрытых иностранных рынков заимствований рубль клиента стал стоить дороже.

Весной, когда ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, многие кредитные учреждения предлагали ровно столько же годовых по депозитам, но ненадолго — месяца на три. Сейчас ставка скромнее — в среднем 8%, но и срок размещения составляет от года до трех лет. Крупные и частные банки готовы платить больше. Вклад «Стабильный» в ВТБ обещает 9,5%, Газпромбанк предлагает 9,38%, а Совкомбанк — 9%. Предложения эти накануне Нового года появляются не зря: декабрь — время выплат тринадцатых зарплат и премий.

Финансовые институты справедливо хотят стабильности и долгосрочных отношений с клиентом, ведь, по данным ЦБ, только в третьем квартале текущего года граждане и бизнес сняли с банковских карт более 8 трлн руб. Но и на счетах тех, кто не стал обналичиваться, по расчетам аналитиков, примерно 30 трлн руб.

На каких условиях передавать средства банкам? Можно выбрать срочный вклад с относительно низкой ставкой, но не забывайте читать условия: там может быть минимальный порог входа. Можно выбрать, например, накопительный счет «Сейф» от ВТБ на новые деньги с 9% годовых. Или передать средства на три года, но под те самые 9,5%. При ожидаемой инфляции в 5,5% в будущем году звучит неплохо.

Не забудем, что в случае форс-мажора АСВ гарантирует вкладчикам компенсацию до 1,4 млн руб. Правило это применимо ко всем банкам из программы страхования, но практика последних лет показывает: чем меньше банк, тем выше вероятность стать клиентом АСВ.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...