«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, какие условия по вкладам предлагают российские банки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В середине декабря Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом ожидаемая годовая инфляция, по расчетам профильных ведомств, превышает 12%. Еще пару лет назад такой разницы между двумя этими величинами быть не могло, но особые обстоятельства диктуют новые правила. Банкам важно привлечь деньги населения. Ведь в условиях закрытых иностранных рынков заимствований рубль клиента стал стоить дороже.

Весной, когда ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, многие кредитные учреждения предлагали ровно столько же годовых по депозитам, но ненадолго — месяца на три. Сейчас ставка скромнее — в среднем 8%, но и срок размещения составляет от года до трех лет. Крупные и частные банки готовы платить больше. Вклад «Стабильный» в ВТБ обещает 9,5%, Газпромбанк предлагает 9,38%, а Совкомбанк — 9%. Предложения эти накануне Нового года появляются не зря: декабрь — время выплат тринадцатых зарплат и премий.

Финансовые институты справедливо хотят стабильности и долгосрочных отношений с клиентом, ведь, по данным ЦБ, только в третьем квартале текущего года граждане и бизнес сняли с банковских карт более 8 трлн руб. Но и на счетах тех, кто не стал обналичиваться, по расчетам аналитиков, примерно 30 трлн руб.

На каких условиях передавать средства банкам? Можно выбрать срочный вклад с относительно низкой ставкой, но не забывайте читать условия: там может быть минимальный порог входа. Можно выбрать, например, накопительный счет «Сейф» от ВТБ на новые деньги с 9% годовых. Или передать средства на три года, но под те самые 9,5%. При ожидаемой инфляции в 5,5% в будущем году звучит неплохо.

Не забудем, что в случае форс-мажора АСВ гарантирует вкладчикам компенсацию до 1,4 млн руб. Правило это применимо ко всем банкам из программы страхования, но практика последних лет показывает: чем меньше банк, тем выше вероятность стать клиентом АСВ.