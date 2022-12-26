Свердловский облсуд отказался отпускать по УДО осужденного за продажу девушек в рабство

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Янаю Ави — гражданину Израиля, осужденному в Екатеринбурге за организацию ОПС и продажу россиянок в рабство для занятия проституцией. Об этом рассказали в пресс-службе суда. Против УДО выступал прокурор, который заявил, что за время отбывания наказания Янай Ави неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка, его поведение не являлось стабильно правопослушным

Напомним, за организацию ОПС, торговлю людьми, организацию занятием проституцией и подделку документов директора «ГУР Интернешнл» («дочка» лондонской компании GUR) Яная Ави в 2011 году приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Отбывает наказание он в ИК-10 Екатеринбурга.

По данным следствия, преступную деятельность Янай Ави осуществлял с рядом подельников, среди которых был подполковник ГРУ. Участники ОПС через рекламу в СМИ приглашали девушек поехать в Европу работать нянями, официантками и продавщицами, однако у тех, кто согласился, по итогу забирали документы и незаконно доставляли в Европу. Всего в Израиль, Италию, Германию, Грецию, Голландию и Арабские Эмираты увезли в рабство более 100 девушек.

Ранее Янай Ави неоднократно просил об УДО, но ему каждый раз отказывали.

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