В Абинском районе против фермера возбудили дело о мошенничестве с субсидиями на 1,2 млн рублей

В Абинском районе фермер пытался получить субсидии из краевого бюджета на сумму 1,2 млн руб., предоставив ложные сведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Глава хозяйства планировал компенсировать затраты на несуществующее стадо.

Следствием установлено, что в 2022 году фермер подготовил документы для получения субсидий из регионального бюджета на возмещение части затрат на развитие животноводства. В отчетные ведомости злоумышленник внес заведомо ложные сведения о якобы находившихся у него 157 головах крупного рогатого скота. Средства на банковский счет обвиняемого перечислены не были.

По итогам проверки в отношении главы фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере).

Дмитрий Нестеренко

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