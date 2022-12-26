Челябинского депутата задержали по делу об уклонении от уплаты налогов

Сотрудники УФСБ задержали депутата Челябинской городской думы Олега Иванова. Как сообщают в ведомстве, совместно с четвертым следственным управлением главного следственного управления СКР проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По данным СМИ, Олега Иванова подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Депутат Олег Иванов владеет и руководит компанией «Альфастрой», которая ранее получала крупные контракты на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию социальных объектов в Челябинской области. В ноябре Арбитражный суд Челябинской области возбудил дело о банкротстве в отношении «Альфастроя» из-за долга в 3,7 млн руб.

В пресс-службе управления СКР по Челябинской области не ответили на звонок корреспондента «Ъ-Южный Урал».