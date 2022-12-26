За 2022 год в Москве зарегистрировали рекордное число браков

За 2022 год в Москве зарегистрировали 98 тыс. браков. Это стало рекордным показателем за все время в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Ракова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Анастасия Ракова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 тыс. браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тыс.»,— сказала Анастасия Ракова «РИА Новости». По ее словам, в результате власти Москвы ожидают роста рождаемости в городе.

После начала частичной мобилизации в России призванные на военную службу могли заключить брак в день обращения в загсы. По данным Росстата, в октябре в Москве число заключенных браков выросло на 40,2%. Суммарно по России показатель увеличился на 54%.

Олеся Павленко