Радий Хабиров поручил разобраться с проблемой транспорта под Уфой

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил заместителю премьер-министра Башкирии Алану Марзаеву, министру транспорта Александру Клебанову и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву разобраться с проблемой доступности общественного транспорта в зонах поселков-спутников Уфы. По словам руководителя региона, вчера ему на страничку в «ВКонтакте» поступило «очень много жалоб».

«Значит надо понять, в чем проблема, что происходит. Это точно не та история, когда мы недобросовестных перевозчиков выгоняли из Уфы, образовывались жалобы и митинги, выходили жены коммерческих автобусников. Мы это все видим, когда нас пытаются прогнуть или действительно люди обижаются», — заявил Радий Хабиров.

Карина Мамаева

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