СКР по факту пожара в детском саду проводит проверку

Возгорание на территории дошкольного учреждения в селе Толмачево Новосибирской области произошло 26 декабря в 11 часов дня. Все воспитанники и работники детского сада своевременно эвакуированы из здания, никто из них не пострадал. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки в комнате сухого пара в помещении бассейна, установил следственный отдел по городу Обь СК России по Новосибирской области. Правоохранителями организована уголовно-процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы происшествия, устанавливаются причины возгорания», - сообщает СУ СКР по региону.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Лолита Белова