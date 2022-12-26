Скончался петербургский футболист и самый молодой игрок легендарного состава «Зенит-84» Сергей Дмитриев

Автор одного из мячей в «золотом» матче «Зенита» с харьковским «Металлистом» и самый молодой игрок легендарного состава «Зенит-84» Сергей Дмитриев ушел из жизни. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Последние годы свои жизни экс-зенитовец боролся с тяжелой болезнью, однако продолжал участвовать в товарищеских футбольных матчах. Мастеру спорта было 58 лет. Сергей Дмитриев родился 19 марта 1964 года в Ленинграде. Его карьера началась с ленинградского «Динамо», откуда по приглашению легендарного тренера Павла Садырина в 1982 году перешел в «Зенит». Играл в сборной СССР, также выступал за иностранные клубы Австрии, Израиля и Швейцарии.

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