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На четырех дорогах Курганской области сняли ограничения для движения автобусов

Ограничение для движения пассажирского транспорта сняли на четырех участках дорог в Курганской области. Это трассы Курган — Звериноголовское, Шадринск — Ялуторовск, Курган — Садовое — Утятское и Шатрово — Камышевка, сообщают в управлении ГИБДД региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 19 декабря в Курганской области в связи с потеплением, сильным ветром и обильными осадками ввели запрет на движение автобусов по дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения. Введенные из-за гололедицы ограничения уже сняли на шести участках трасс. По мере очистки дорожного покрытия для движения пассажирского транспорта откроют остальные автодороги.

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