Башкирия заняла 13 место по социально-экономическому положению

Башкирии заняла 13 место в итоговом рейтинге экспертов агентства РИА «Рейтинг». Специалисты проанализировали показатели по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому прогрессу и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Первое место заняла Москва (83,6 баллов), второе – Санкт-Петербург (81,7), третье – Московская область (73,1). Татарстан занял четвертую строчку с 68,1 баллами. Башкирия набрала 58,9 баллов.

На последнем месте расположилась республика Тыва (21,4 баллов).

Венера Хисамова

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