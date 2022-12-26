В Белгороде за 275 млн рублей продают ТЦ «Спутник-интерьер»

На торги выставлен еще один актив региональной сети торговых центров «Спутник» депутата горсовета Белгорода Олега Розенталя. ТЦ «Спутник интерьер» в областном центре на улице Магистральной продается за 275 млн руб., сообщается в опубликованном объявлении на «Авито».

Продавцом выступает структура Сбербанка, торги пройдут на его же площадке «Сбербанк-АСТ». 18 января 2023 года. Заявки принимаются с до 16 января.

ТЦ представляет собой двухэтажное здание постройки 2009 года с подземной парковкой на 250 мест общей площадью 18 тыс. кв. м. Таким образом стоимость квадратного метра составляет 15 тыс. руб. Здание находится в собственности у трех местных ООО «Олимп», «Мечта» и «Каштан», они же владеют земельным участком под ТЦ площадью 9,8 тыс. кв. м. Он тоже входит в сделку.

В октябре стало известно, что на продажу выставлен ТРЦ «Спутник-Губкин» на улице Преображенской, построенный в 2016 году Здание общей площадью 20 тыс. кв. м и арендопригодной (GLA)17,7 тыс. кв. м продается за 550 млн руб., сообщается в объявлении на специализированной площадке Сбербанка по продаже активов «Портал DA».

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте