Вузы Башкирии получат 1,3 млрд рублей по программе «Приоритет-2030»

В 2023 году вузы Башкирии получат более 1,3 млрд руб. по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

Гранты из федерального бюджета в размере 451,2 млн руб. получат три региональных вуза: Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ), Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и недавно созданный Уфимский университет науки и технологий (УУНТ, объединены УГАТУ и БашГУ).

По словам господина Забелина, таким образом сумма полученных средств для вузов Башкирии с 2021 по 2023 годы по федеральной программе составит 2,6 млрд руб. Эти средства будут направлены на улучшение материально-технической базы, создание новых лабораторий, обновление аппаратуры в научно-исследовательском парке.

«Можете ругать, можете критиковать, но таких денег в наши вузы никогда не поступало в регулярном порядке. Поэтому сейчас важно, чтобы руководство университетов правильно эти деньги направило», — отметил Радий Хабиров.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте