Нижегородская область заняла седьмое место в социально-экономическом рейтинге регионов

По итогам 2022 года Нижегородская область заняла седьмое место в итоговом рейтинге социально-экономического положения регионов, опубликованном агентством «РИА Рейтинг». Регион набрал 61,678 балла.

При составлении рейтинга исследователи качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни. Первое место в рейтинга заняла Москва (83,604 балла), последнее – Тыва ( 21,497 балла).

В 2021 году Нижегородская область в аналогичном рейтинге заняла 15 место.

Андрей Репин