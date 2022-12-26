Оптового закладчика интернет-магазина задержали в Ижевске с синтетическим наркотиком

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 23-летнего неработающего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в салоне его автомобиля на пассажирском сиденье был обнаружен сверток с наркотиком синтетического происхождения массой 50 г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина является оптовым закладчиком интернет-магазина. Запрещенное вещество он забрал в лесополосе на территории Завьяловского района, а в дальнейшем намеревался его сбыть. В ходе обыска в арендованной подозреваемым квартире полицейские также обнаружили аналогичное вещество, электронные весы и упаковочный материал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере).