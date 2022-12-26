Спрос на автомобили с пробегом в Ижевске вырос на 10,5% в конце 2022 года

В октябре-ноябре 2022 года в Удмуртии спрос на автомобили с пробегом вырос на 10,5% по сравнению с январем-февралем этого года. Как сообщает пресс-служба Авито Авто, количество объявлений о продаже выросло на 25,1%. Средняя цена такого автомобиля в Ижевске составила 640 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лидером по доле в структуре предложения авто с пробегом в столице Удмуртии стал ВАЗ (LADA). На долю бренда пришлось 25,4% от общего предложения, а средняя стоимость автомобиля составила 349 тыс. руб. На второй строчке оказался бренд Hyundai, на который пришлось 5,7% предложения. Средняя стоимость автомобиля составила 789 тыс. руб. Третье место заняла Kia с долей 5,6%, средняя стоимость — 925 тыс. руб. Завершают топ Chevrolet, на долю которого пришлось 5,4%, а также Volkswagen (5,2%). Стоимость автомобилей составила 420 тыс. руб. и 940 тыс. руб. соответственно.